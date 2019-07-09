Ханты-Мансийск, , 10:11 — REGNUM

Противоречивые прогнозы по поводу дальнейшей деятельности губернатора ХМАО Натальи Комаровой порождают мысли о шатком положении главы Югры в регионе. Одни издания пророчат Комаровой почётную отставку с уходом в федеральное министерство, другие — третий губернаторский срок. Перспективы губернаторства «хозяйки Югры» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал уральский политолог Александр Лобов.

Согласно рейтингу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в июне 2019 года губернатор Югры Наталья Комарова заняла 10 место среди глав регионов с сильным влиянием. В политических кругах Урала, по информации Ura.ru, допускают возможность её третьего срока на посту главы региона. Тем временем по информации других информационных агентств, Наталье Комаровой уже приготовили пути отхода на достаточно высокий пост в одно из федеральных министерств.

«По моему мнению, руководство страны Наталья Комарова устраивает. Поэтому когда придет время, её переведут в другое место. Замечу, что губернатор всё чаще отсутствует в регионе. Меж тем годами не решается проблема чистой воды для жителей Пыть-Яха, висят тяжёлым грузом невыплаты обещанных субсидий на покупку жилья молодым семьям Югры и исключение их из очереди по достижению 36 лет. Набили оскомину долгострои социальных объектов, таких как окружная клиническая больница в Нижневартовске», — поясняет уральский политолог Александр Лобов общую картину.

На взгляд эксперта, губернатор ХМАО сегодня показывает очень низкий уровень контроля за муниципалитетами, в которых «неожиданно» возникают конфликтные и скандальные ситуации. Тем временем Наталья Комарова блистает, как хозяйка Югры, на международных мероприятиях, которые с завидным постоянством организует и принимает регион, привечая делегации и послов иностранных государств в автономном округе.

«Что касается третьего срока Натальи Комаровой на посту губернатора, а юридических препятствий для этого нет, то уверен — это фантастика. Губернатор Комарова не хочет быть «хромой уткой» перед окончанием срока своих полномочий, вот её политтехнологи сочиняют небылицы о продлении полномочий. В третьем сроке Натальи Комаровой заинтересована часть её окружения, которое надеется сохранить свои должности при переназначении действующего губернатора. Полагаю, пул кандидатов на её замену уже сформирован в администрации президента РФ. И уже есть понимание, кто станет следующим губернатором Югры. Думаю, это будет политик-мужчина, досконально знающий этот регион, его особенности, проблематику и не понаслышке знакомый жителям и местной элите ХМАО. И тогда, к сожалению, в Российской Федерации не останется регионов, возглавляемых политиками-женщинами», — подытожил Александр Лобов.

Напомним, Наталья Комарова стала губернатором Югры 1 марта 2010 года, согласно указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Но затем поменялась норма избрания глав регионов — отменили назначение прямым президентским указом. В 2015 году президент России Владимир Путин рекомендовал Наталью Комарову на пост главы региона, дума ХМАО поддержала мнение главы государства. И хотя считается, что Наталья Комарова руководит Югрой два срока, де-юре она находится на посту губернатора первый период и срок её полномочий следует отсчитывать с 13 сентября 2015 года. В 2020 году истекает её губернаторский срок.

Отметим, что губернатор Югры избирается путём многоступенчатой процедуры согласования через губернатора Тюменской области, президента России и думу ХМАО. Окончательное решение — за региональным парламентом.