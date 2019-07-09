Ханты-Мансийск, 9 июля 2019, 10:11 — REGNUM
Противоречивые прогнозы по поводу дальнейшей деятельности губернатора ХМАО Натальи Комаровой порождают мысли о шатком положении главы Югры в регионе. Одни издания пророчат Комаровой почётную отставку с уходом в федеральное министерство, другие — третий губернаторский срок. Перспективы губернаторства «хозяйки Югры» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал уральский политолог Александр Лобов.
Согласно рейтингу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в июне 2019 года губернатор Югры Наталья Комарова заняла 10 место среди глав регионов с сильным влиянием. В политических кругах Урала, по информации Ura.ru, допускают возможность её третьего срока на посту главы региона. Тем временем по информации других информационных агентств, Наталье Комаровой уже приготовили пути отхода на достаточно высокий пост в одно из федеральных министерств.
На взгляд эксперта, губернатор ХМАО сегодня показывает очень низкий уровень контроля за муниципалитетами, в которых «неожиданно» возникают конфликтные и скандальные ситуации. Тем временем Наталья Комарова блистает, как хозяйка Югры, на международных мероприятиях, которые с завидным постоянством организует и принимает регион, привечая делегации и послов иностранных государств в автономном округе.
Напомним, Наталья Комарова стала губернатором Югры 1 марта 2010 года, согласно указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Но затем поменялась норма избрания глав регионов — отменили назначение прямым президентским указом. В 2015 году президент России Владимир Путин рекомендовал Наталью Комарову на пост главы региона, дума ХМАО поддержала мнение главы государства. И хотя считается, что Наталья Комарова руководит Югрой два срока, де-юре она находится на посту губернатора первый период и срок её полномочий следует отсчитывать с 13 сентября 2015 года. В 2020 году истекает её губернаторский срок.
Отметим, что губернатор Югры избирается путём многоступенчатой процедуры согласования через губернатора Тюменской области, президента России и думу ХМАО. Окончательное решение — за региональным парламентом.