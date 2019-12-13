Ханты-Мансийск, , 16:34 — REGNUM В Югре увеличился аварийный фонд. Внесены изменения в реестр аварийных жилых многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

По словам директора департамента строительства Югры Алексея Ракитского, увеличение аварийных «квадратов» произошло после устранения технических погрешностей, неточностей и неполноты в представленных ранее сведений об аварийных многоквартирных домах.

В итоге аварийный жилищный фонд увеличился с 419 до 431 тысячи квадратных метров.

Глава Югры Наталья Комарова поручила установить круг лиц, по вине которых ранее были представлены недостоверные данные.