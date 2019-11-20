Сургут, Югра, , 11:35 — REGNUM В Югре авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за отсутствие питания на борту авиалайнера, перевозившего детей по маршруту «Красноярск — Москва — Минеральные Воды». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО.

В ходе проверки Роспотребнадзора по жалобе потребителя было установлено, что в сентябре 2018 года авиакомпания «ЮТэйр» перевозила организованную группу детей из Сургута. Продолжительность полёта составила более трёх часов, но детей не покормили. Причём несовершеннолетние направлялись на санаторно-курортное лечение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО постановило оштрафовать перевозчика. Однако в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» не согласились с административным наказанием и обжаловали постановление надзорного ведомства в суде.

Точку в тяжбах поставил Восьмой арбитражный апелляционный суд города Омска, который признал законным решение Роспотребнадзора и отказал авиакомпании «ЮТэйр» в удовлетворении жалобы.