Нижневартовск, Югра, , 19:49 — REGNUM Общественники Югры предотвратили забастовку водителей скорой помощи в Нижневартовске. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе штаба Общероссийского народного фронта в ХМАО.

В декабре водители автомобилей нижневартовской скорой помощи объявили о начале голодовки в связи с длительной задержкой заработной платы. На данный момент большая часть долгов погашена.

Но наибольшие опасения у общественников вызывает судьба самой скорой. Сегодня в Нижневартовске в парке станции скорой помощи 18 автомобилей, из которых лишь 6 принадлежат медучреждению. Остальные «скорые» предоставляет компания-подрядчик, оказывающая транспортные услуги.

У выигравшего тендер нового подрядчика собственных машин не оказалось: ведутся переговоры о приобретении транспорта в лизинг. До начала работы по договору осталось 40 дней. И сумма нового контракта гораздо меньше, чем у предыдущего подрядчика, а цены на бензин растут. Водителей предупредили, что стоимость их работы снизится. Чтобы получить зарплату в 45 тыс. рублей, по словам подрядчика, водителю надо отработать 300 часов в месяц — это по 10 часов ежедневно, без выходных, в нарушение трудового законодательства.

Кроме того, водители скорой Нижневартовска не могут уложиться в установленный лимит на бензин — около 11 л на 100 км. Экономя топливо, водители не включают обогреватели, морозя себя и пациентов.

Членам штаба ОНФ в департаменте здравоохранения Югры пояснили, что Нижневартовск — не единственный город, в котором работают по схеме аутсорсинга. К примеру, на станции скорой города Нефтеюганска аналогичный механизм применяется уже 11 лет без проблем.

Чтобы ситуация не стала «бомбой замедленного действия», общественники Югры создали рабочую группу, которая будет контролировать работу скорой Нижневартовска, не доводя спорные вопросы до открытых конфликтов.