Глава «ЮТэйр» опроверг слухи: «Летим по расписанию, работу не прекращаем»

Ханты-Мансийск, , 12:33 — REGNUM Президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил о состоятельности предприятия и развеял слухи о возможности прекращения полётов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«ЮТэйр» опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полёты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году «ЮТэйр» меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — заявил Павел Пермяков.

Ранее аудиторы заявили о наличии у «ЮТэйр» «существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно». Об этом говорится в отчёте о деятельности авиакомпании за 2018 год.

«Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года», — пояснил Павел Пермяков.

Аудит финансовой консолидированной отчётности 2018 года ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних организаций компанией Ernst and Young показал неотрадную картину состояния дел в предприятии. Чистый убыток — 21,9 млрд рублей, краткосрочные обязательства превышают её оборотные активы на 74,9 млрд рублей. Чистые активы имеют отрицательную величину 30,5 млрд рублей.

«В 2018 году группа предприятий ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитным договорам и имеет значительную задолженность, которую она не сможет погасить без её рефинансирования или реструктуризации», — сообщают аудиторы.

По уверению руководства «ЮТэйр», основной причиной формирования отрицательных чистых активов предприятия стали убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014—2015 годах. Ситуация ухудшилась в 2018 году в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на авиатопливо, обусловленный изменением условий налогообложения добычи и реализации нефти и нефтепродуктов в России, и конкурентное давление на доходные тарифы в 2018 году.

» В 2018 году на российскую экономику оказывало влияние повышение цен на нефть на фоне исторически рекордного уровня добычи нефти в России, а также ослабление курса рубля. При этом корреляция между курсом рубля и динамикой цен на нефть ослабла. В середине 2018 года был принят пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут снижены от действующих 30% до нуля от цены нефти в течение шести лет. Снижение будет происходить постепенно, начиная с января 2019 года. При этом увеличится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Следствием повышения НДПИ может стать рост цен на нефть на внутреннем рынке, что приведет к росту стоимости нефтепродуктов, в частности горюче-смазочных материалов», — говорится в отчёте за 2018 год авиакомпании «ЮТэйр».

Помимо этого неблагоприятное воздействие на экономический рост оказывало расширение санкций, усиление геополитической напряженности, обострение торговых противоречий между странами.

«В 2014—2017 годах наблюдалось ежегодное сокращение возможностей личного потребления и сбережения. Ускорение потребительской инфляции во второй половине 2018 года, увеличение налоговой нагрузки и процентных платежей по банковским кредитам населения препятствуют росту реальных располагаемых доходов. Перечисленные факторы оказывают негативное влияние на покупательную способность населения, могут привести к снижению спроса и еще большему обострению конкуренции в B2C сегменте. Совокупность указанных факторов привела к увеличению стоимости топлива на внутреннем рынке, снижению покупательной способности населения, удорожанию импорта, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы группы «ЮТэйр», — сообщается в отчёте авиакомпании.

В 2018 году руководством группы предприятий «ЮТэйр» был учтён неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принято решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полетов. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных обязательств в высоком летнем сезоне, поясняется в отчёте «ЮТэйр».

«ЮТэйр» планирует финансировать дефицит чистых активов за счёт денежного потока от операционной деятельности.

» В настоящее время проводятся обсуждения с кредиторами и заимодавцами условий реструктуризации, которую планируется завершить к середине 2019 года. Условия реструктуризации будут учитывать возможности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по обслуживанию своего долга», — говорится в отчёте авиакомпании.

Проводится оптимизация внутри ПАО, а также приобретение необходимых активов. Так 16 февраля 2018 года «ЮТэйр» приобрело пакет акций ОАО «Аэропорт Сургут» в размере 48%, что в совокупности с ранее имеющимся у Группы пакетом акций в размере 8% привело к возникновению отношений контроля над данным обществом.

С 26 января 2018 года дочернее общество НП «Центр подготовки персонала» реорганизовано путем его присоединения к другой компании АНО ДПО «Центр подготовки персонала». С 22 ноября 2018 года дочернее общество ООО «ЮТэйр-Уфа» реорганизовано путем его присоединения к другой компании Группы АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». С 10 декабря 2018 года ликвидировано дочернее общество UTair Leasing Ireland Ltd.

В 2019 году «ЮТэйр» увеличило свою долю владения в АО «Авиационная компания «Восток» с 52,99% до 74,31%.

Причём, выручка «ЮТэйр» в 2018 году увеличилась на 10%, до 83,6 млрд рублей, как и на 10% стала больше выручка от пассажирских перевозок и вертолётных работ — до 82,7 млрд рублей.

Напомним, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» состоит в реестре системообразующих предприятий Российской Федерации, занимает высокую конкурентную позицию и входит в пятерку крупнейших перевозчиков страны. Авиакомпания обладает одной из самых развитых региональных маршрутных сетей в России и занимает важное место в транспортной системе ХМАО и Тюменской области, выполняя подавляющее большинство рейсов из аэропортов регионов и обеспечивая транспортную доступность удаленных районов.

Основными видами деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних компаний являются пассажирские и грузовые перевозки самолётами и вертолетами, а также вертолётные работы в России и за рубужом. Основными заказчиками вертолётных работ в России являются нефтегазовые компании, за рубежом — Организация Объединенных Наций (ООН). Все предприятия ЮТэйр зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением дочерних компаний в Южно-Африканской Республике, Индии, Перу, на Кипре и Бермудских островах.

По состоянию на 31 декабря 2018 года АО «АК-ИНВЕСТ» из Сургута (ХМАО) являлся владельцем 50,11% акций авиакомпании, у правительства ХМАО 38,8% акций и у Тюменской области 8,4%.

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