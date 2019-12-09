Сургут, Югра, , 08:23 — REGNUM Власти Сургута выразили надежду, что при поддержке региональных властей в течение 2020−2021 годов по всем проблемным домам с участием дольщиков вопрос будет решён. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В 2019 году в Сургуте были выявлены 14 проблемных домов, которые возводятся с привлечением средств граждан и не сданы в срок. По шести домам решение уже найдено. Ведётся строительство дома №4 ЖК «Любимый», домах №№ 5 и 6 ЖК «Кедровый» и в 41 микрорайоне. Проблемные дома в ЖК «Восход» и 20А микрорайоне должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

В подвешенном состоянии находится достройка домов №№ 1, 2 и 3 в ЖК «Любимый» и дома №№ 2 и 6 в ЖК «Уютный». На них необходимо найти инвесторов.

«Дополнительной мерой для привлечения инвесторов стал новый порядок предоставления земли без проведения торгов, принятый правительством Югры. Администрация Сургута подготовила земельные участки, выделение которых будет компенсацией затрат и финансовой гарантией застройщиков перед банками», — пояснил замглавы Сургута Владимир Шмидт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в двух городах Югры — Сургуте и Нефтеюганске — 8 декабря 2019 года прошли организованные и согласованные митинги обманутых дольщиков. В Сургуте протестовали дольщики домов в ЖК «Любимый», в Нефтеюганске — дома в микрорайоне № 16а.

Одна из участниц протеста в Сургуте заявила, что строительство ЖК «Любимый» в Сургуте заморожено из-за того, что застройщика ООО «ДЭП» не признают банкротом. По её словам, лишь при банкротстве застройщика дом либо достраивается, либо обманутым дольщикам предоставляется компенсационная выплата.

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