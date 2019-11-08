Пыть-Ях, Югра, , 14:48 — REGNUM В Югре долги по зарплате перед работниками МУП «Управление городского хозяйства» в Пыть-Яхе будут покрыты из региональной казны. Соответствующее распоряжение подписала глава ХМАО Наталья Комарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджетные ассигнования в размере 32,719 млн рублей поступят в муниципалитет из резервного фонда Югры. Ранее мэр Пыть-Яха Александр Морозов обещал выплатить долги сотрудникам коммунальной службы до 20 октября. Обещание не сдержал — лишь уволил руководителя МУП «Управление городского хозяйства» с 1 ноября.

Отметим, что МУП «Управление городского хозяйства» на 28 октября задолжало только за газ 192,7 млн рублей. Об этом сообщала пресс-служба поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Север».