Ханты-Мансийск, , 08:36 — REGNUM

Наблюдательный совет авиакомпании «ЮТэйр» за участие в работе органа управления в первое полугодие 2019 года получил 4,9 млн рублей, исполнительный — 12,2 млн рублей. При этом у предприятия сумма непокрытого убытка за отчётный период составляет 44,8 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт за второй квартал текущего года, опубликованный на сайте «ЮТэйр».

Согласно выводам аудиторской фирмы ООО «Эрнст энд Янг», просроченной задолженности у ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за отчётный период не наблюдается. По итогам 6 месяцев 2019 года данная авиакомпания занимает четвёртую позицию среди крупнейших авиационных групп России.

Долгосрочные заёмные средства «ЮТэйр» составляют 12,9 млрд рублей, краткосрочные — 69,3 млрд. Сумма непокрытого убытка за шесть месяцев 2019 года составляет 44,8 млрд рублей.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности — это кипрская фирма PL Panorama Leasing Limited (6 млрд рублей), ПАО «Сбербанк России» (59 млрд рублей) и сургутская компания ООО «Финанс-Авиа» (13,4 млрд рублей). Причём доля «ЮТэйр» в PL Panorama Leasing Limited составляет 100%.

По итогам первого полугодия 2019 года выручка от пассажирских перевозок у «ЮТэйр» увеличилась на 3,4% или 0,8 млрд рублей, рост пассажиропотока стал больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%, процент занятости кресел увеличился до 80,1% (+2,4%).

«ЮТэйр» демонстрирует значительное улучшение операционной прибыли на 1,2 млрд рублей, чистой прибыли на 1,3 млрд рублей», — отмечают аудиторы.

Что касается состава совета директоров (наблюдательного совета), то в нём изменений не произошло, но произошла рокировка. Наблюдательный совет возглавил бывший замгубернатора Югры Андрей Филатов, то есть усиливается влияние Ханты-Мансийского округа.

В отчёте аудиторы напоминают, что владельцами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» являются Ханты-Мансийский автономный округ — 38,828%, Тюменская область — 8,441%, сургутская компания «АК-ИНВЕСТ» — 50,112%

Наблюдательный совет авиакомпании возглавляет Андрей Филатов. Его замом является представитель «Сургутнефтегаза» генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор» Руслан Габдулхаков.

В совет директоров как и прежде входят директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок. Управляющий директор ПАО Сбербанк Алексей Гренков, президент фонда «Пенсионное сопровождение», представитель «Сургутнефтегаза» Валерий Ефимов, директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселёв, генеральный директор сургутского предприятия ОАО «Реформа» Александр Конобиевский. Все они в первом полугодии 2019 года получили премии в общей сумме 4,917 млрд рублей.

Исполнительный орган авиакомпании, в который входит генеральный директор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов и 12 топ-менеджеров, за полгода работы в 2019 году получил заработную плату в 92,559 млн рублей, а также премии в 12, 262 млн рублей и иные вознаграждения на общую сумму 1,97 млн рублей.

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