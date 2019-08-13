Сургут, Югра, , 14:50 — REGNUM

В Югре члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) завершили приём в 5:30 утра по местному времени. Во время выездного заседания Совета в Сургуте правозащитники разобрали более 100 жалоб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в СПЧ.

Члены СПЧ прибыли в Югру 12 августа. В Сургуте приём продлился 10 часов. Более 10 жалоб были коллективными. Много обращений были связаны с нарушениями прав на доступное жильё, в том числе для малообеспеченных граждан и многодетных семей.

Председатель Совета Михаил Федотов заявил, что все факты жульничеств при строительстве жилья в Югре, распоряжении земельными участками, их межевании попадут к руководству Следственного комитета и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.