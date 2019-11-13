Сургут, Югра, , 21:07 — REGNUM Жители Сургута (ХМАО) не рады строительству автовокзала. Горожане считают, что объект усугубит сложную транспортную ситуацию в густонаселенном Западном районе, а также спровоцирует дополнительные пробки на Грибоедовской развязке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения мэрии.

«На 45 тысяч жителей одна двухполосная дорога. Мы сейчас преодолеваем расстояния в сотни метров по 30 минут. Нигде в городе больше нет такой пробки. А с открытием автовокзала количество общественного и личного транспорта только увеличится», — аргументирует недовольство жительница 41 микрорайона Юлия Александрович.

Как пояснил заместитель главы Сургута Владимир Шмидт, выбор места для строительства автовокзала обусловлено его равноудалённостью от всех основных транспортных узлов: аэропорта, железнодорожного вокзала, речного порта. Причём данный участок давно обозначен в градостроительном плане для транспортной инфраструктуры.

Решать транспортную проблему будут строительством новых дорог и второго автомобильного моста через Обь. Обсуждение транспортной схемы Западного района будет продолжено совместно с жителями Западного района, отметили в мэрии Сургута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте инвестор построит автовокзал, которого в городе с населением 374 тыс. человек до сих пор нет. Начало возведения объекта намечено на 2020 год, сдача в эксплуатацию — в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В экономической столице Югры построят новый автовокзал