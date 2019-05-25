В Югре ждут строительства железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийск, , 13:51 — REGNUM Правительство Югры очередной раз предлагает «Российским железным дорогам» построить новые железнодорожные ветки «Обская — Полуночное», «Приобье — Ханты-Мансийск — Пыть-Ях (либо Сургут)». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Для нас это будет новой точкой отсчета. Нам придется пересмотреть всю свою транспортную логистику: авиа, железнодорожное сообщение, водный и автомобильный транспорт. Но мы готовы идти на это», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе встречи с руководителем Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым 24 мая 2019 года.

Колесников ничего конкретного не пообещал. Отметим, что строительство железнодорожной ветки «Обская-Полуночное» для связи Ямала со Свердловской областью обсуждается с 2005 года. Строительство ветки «Салым — Ханты-Мансийск — Приобье» протяженностью 200 километров заложено в стратегии развития железнодорожной отрасли до 2030 года, обсуждалось во время переговоров губернатора ХМАО Натальи Комаровой с главой «Российских железных дорог» Олегом Белозеровым в июне 2018 года. Впрочем. переговоры «РЖД» и правительства ХМАО о строительстве железной дороги из Екатеринбурга до Ханты-Мансийска ведутся на протяжении многих лет. По предварительным подсчётам стоимость строительства данной ветки оценивается в 40 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Урал и Ямал свяжет железная дорога: обзор тюменской прессы 12 августа