Ханты-Мансийск, , 11:44 — REGNUM В Югре реализуется новая модель авиаперевозок. Отправка пассажиров по магистральным направлениям производится из хабов, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. С остальными аэропортами ХМАО они связаны разветвлённой сетью межмуниципальных маршрутов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Благодаря новой модели было введено пять новых межмуниципальных рейсов по маршрутам Ханты-Мансийск — Нягань, Ханты-Мансийск — Советский, Ханты-Мансийск — Сургут, Нягань — Сургут, Ханты-Мансийск — Когалым.

Новая модель увеличила пассажиропоток с апреля 2019 года на межмуниципальных маршрутах на 45%, на межрегиональных — на 32%.