Нефтеюганск, Югра, , 11:25 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) нет проекта, который бы гарантировал горожанам обеспечение чистой водой. Об этом заявила в ходе встречи с жителями города губернатор Югры Наталья Комарова.

Нефтеюганцы поинтересовались у главы региона исполнением целевых показателей национального проекта «Экология» в части обеспечения горожан качественным водоснабжением по программе «Чистая вода». Мэр города Сергей Дегтярёв пояснил, что завершить реконструкцию системы водоснабжения в муниципалитете получится минимум в течение двух лет при условии окружного софинансирования.

Наталья Комарова напомнила, что Нефтеюганск уже получал весомую финансовую поддержку из регионального бюджета, но вопрос с очистными сооружениями до конца не решён. Кроме того, у города нет проекта, который гарантировал бы горожанам обеспечение чистой водой. А прежние проекты не были доведены до логического завершения.

Глава региона отметила, что заявку на окружное софинансирование от города примут в случае, если проект очистных сооружений Нефтеюганска будет одобрен жителями муниципалитета.

«Вы можете проводить референдум или использовать любые другие технологии по опросу жителей», — напутствовала главу Нефтеюганска Наталья Комарова.

Отметим, что станцию обезжелезивания воды власти Нефтеюганска обещают запустить в эксплуатацию с 2015 года. Город является третьим по численности населения в Югре после сургута и Нижневартовска. Здесь ныне проживает более 127 тыс. человек. Источником холодного водоснабжения здесь являются подземные скважины. Воду, которая не соответствует питьевым показателям, для нефтеюганцев до сих пор очищают хлором.

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