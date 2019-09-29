Ханты-Мансийск, , 00:04 — REGNUM В Югре чуть более половины жителей положительно оценивают качество образования, здравоохранения, благоустройства в регионе. Об этом говорилось на совещании с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Согласно результатам социологических опросов, которые были озвучены на совещании, в Югре положительно оценивают состояние дошкольного образования 59,3% жителей, довольны благоустройством муниципалитетов — 53%, организацией сбора и вывоза бытовых отходов — 52%, системой здравоохранения — 48,4%.

Критике граждан подверглась система общего образования региона. Состоянием дел в школьной сфере довольны лишь 42,3% опрошенных жителей ХМАО.