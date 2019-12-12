Сургутский район, Югра, , 16:21 — REGNUM У православных приходов Сургутского района нет денег на оплату коммунальных услуг. С коллективным обращением прихожане девяти церквей обратились с просьбой помочь решить проблему к депутату думы ХМАО Сергею Елишеву. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети.

Как поясняет Сергей Елишев, бюджет приходов состоит из добровольных пожертвований. Ввиду небольшого количества православных прихожан в сельских церквях, набирается невеликая сумма. На эти деньги содержатся храмы, платятся налоги и зарплата сотрудникам.

Только приход в Барсово должен поставщиками коммунальных услуг 400 тысяч рублей. В других церквях аналогичная ситуация. Благотворители периодически спасают, но проблема является системной.

Вопрос необходимо регулировать на законодательном уровне, считает парламентарий.