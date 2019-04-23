Концессия в Югре: от «перспективного проекта» до «ограбления народа»

Елена Миронова, , 22:02 — REGNUM

Уже месяц Нижневартовск является горячей точкой Югры. Согласно рейтингу Института региональной экспертизы Ханты-Мансийский автономный округ с 53 места «умеренного уровня» протестной активности переместился на 28-е место «относительно высокого уровня». По оценкам экспертов, скандал в Нижневартовске — выступления жителей против передачи в концессию двух муниципальных предприятий сферы ЖКХ «Теплоснабжение» и «Горводвоканал» — сыграл одну из ключевых ролей в положении Югры в протестной общероссийской повестке. Мало того, концессионный протест перекинулся на югорский город Радужный, где созрела своя протестная группа, в саспенсе пребывает и экономическая столица Югры — Сургут.

«Избавиться от мутных структур»

Дня не проходит, чтобы в новостной ленте не стояло бы сообщения об очередном прорыве водопровода, «сработанного ещё рабами Рима». Запущенность коммунальной сферы в России — проблема, не требующая расшифровки, известная разве что не каждому жителю страны на собственном опыте. Модернизации ЖКХ посвящён один из указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Минстрой РФ предложил концессию — государственно-частное партнерство — как один из приемлемых механизмов оздоровления сферы ЖКХ. Далее появляется поручение главам субъектов Российской Федерации по созданию графиков и «дорожных карт» передачи в концессию всех государственных и муниципальных унитарных предприятий сферы ЖКХ, управление которыми признано неэффективным. Как говорит президент страны, «необходимо избавляться от мутных структур».

«Если говорить о концессии как таковой, то в любом случае для потребителя она привлекательнее договоров аренды, потому что и требования к ней, и правила проведения конкурсов гораздо лучше регламентированы законодательством. Надо отметить, что правовая база в области концессионных соглашений сегодня соответствует лучшим мировым практикам и в части прозрачности процедуры, и тарифного регулирования, и четко установленной ответственности сторон. Важно, что при работе в соответствии с этой правовой формой оператор-инвестор в собственность активы предприятия ЖКХ не получает. Производственные и инвестиционные программы концессионер реализует только после согласования с концедентом — администрацией города, а тариф на услуги регулирует региональное подразделение ФАС, так что его неконтролируемый рост невозможен», — поясняет приоритет концессии над иными формами оздоровления коммунальной сферы руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Регионы с 2014—2015 годов взялись за составление графиков перевода коммунальных МУПов в концессионное управление. Не стала исключением и Югра, которая согласно «дорожной карте» ещё в 2017 году должна была привлечь инвесторов к наведению порядка в убыточных и неэффективных муниципальных хозяйствах. Но власти городов то подводили с созданием базовой документации, то не могли найти концессионеров на свой инвестиционный план — отпугивал высокий, более 60%, износ сетей, их большая протяжённость, низкие тарифы и слабая платёжная дисциплина населения. Долго раскачивался и Нижневартовск. Региональное правительство вартовчан не торопило.

«Существует региональный график перехода на концессию. Хочу заметить, что в соответствии с требованиями, сформулированными на федеральном уровне, такая мера обязательна только для тех предприятий, которые находятся в красной зоне по своей доходности. Тогда государство предлагает решение, при котором бизнес сможет вывести структуру на доходность, и за неэффективную деятельность не придется платить потребителям или муниципальному бюджету. Отмечу, что это один из способов контроля государства. Поэтому скажу, что волноваться нижневартовцам незачем, поскольку в региональном плане этих объектов нет. Такое решение не принималось, оно только находится в обсуждении», - заявляла губернатор Югры Наталья Комарова в марте 2017 года.

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Почему ситуация через два года стала совершенно обратной? Управление местными МУП «Теплоснабжение» и «Горводвоканал» трудно назвать эффективным, хотя сами предприятия до последнего времени не являлись убыточными. От банкротства их спасали постоянные бюджетные вливания. Нижневартовск — очень не бедный город: с населением более 275 тыс. человек и казной на 20 млрд рублей. Грубо говоря, на одного жителя здесь приходится 72 тыс. бюджетных рублей. Это больше, чем в Сургуте, но меньше, чем в Ханты-Мансийске. В принципе, по данному показателю нижневартовская казна входит в десятку самых объёмных по стране.

За последние семь лет только МУП «Теплоснабжение» из бюджетов округа и города получило несколько сотен миллионов рублей для подготовке к зиме своих инженерных коммуникаций и объектов. По последним данным, износ коммуникаций и оборудования в теплоснабжении Нижневартовска составляет порядка 60%. Учитывая размер задолженности потребителей перед предприятием в 700 млн рублей, выделяемых средств хватает на выполнение минимального набора мероприятий, не говоря уже о развитии. Только на ближайшие 25 лет для строительства в Нижневартовске новых объектов теплоснабжения, а также поддержания работоспособности МУП и его оборудования потребуется около 4,5 млрд рублей. Между тем отсутствие конкуренции породило неповоротливость муниципальной коммунальной машины.

Постоянно затыкать дыры коммунальных МУПов бюджетными деньгами дальше было бессмысленным. Как пояснили в мэрии Нижневартовска, типовое концессионное соглашение здесь стали разрабатывать как вариант развития коммунальных предприятий. Изначально велась информационная разъяснительная работа. В сообщениях горадминистрации акцентировалось внимание на том, что концессия — это не продажа муниципального имущества, а его передача в эксплуатацию частным предпринимателям или фирмам в пользование. Имущество — сети и котельные — остаются в собственности администрации города. Инвестор, он же концессионер, не сможет перепрофилировать предприятия, изменить их вид деятельности или продать. При несоблюдении условий заключённого договора, администрация города сможет его расторгнуть и выбрать новую компанию для оперативного управления своими предприятиями.

Как поясняют в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города, не было волнений и протестов даже когда от АО «Горэлектросети» поступила инициатива взять в концессию объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения. В рамках реализации концессионного соглашения, которое предлагается заключить на 25 лет, концессионер намерен вложить денежные средства в обновление оборудования на городских котельных и центральных тепловых пунктах. Это позволит существенно сократить энергопотери и повысить эффективность работы предприятия. Так, например, на центральных тепловых пунктах, расположенных в каждом микрорайоне Нижневартовска, в ближайшие пять лет будет установлено автоматическое погодозависимое оборудование. То есть в морозы батареи в квартирах вартовчан будут накаляться, а с потеплением — остывать, поддерживая комфортную температуру воздуха в жилых домах. Сейчас это делается в ручном режиме сотрудниками управляющих компаний. Это и рабочие часы, и дополнительные деньги за обслуживание. Современные технологии позволят сберечь производимый ресурс, а сэкономленные за счет этого средства будут направлены, например, на обновление инженерных коммуникаций или строительство новой котельной.

Во время реализации концессионного соглашения трудовые коллективы МУП сохранятся — концессионер не намерен нанимать новых сотрудников. Он будет обязан выполнять заключенные трудовой и коллективный договоры. Кроме того, персонал пройдёт обучение работе на современном оборудовании. Все эти аспекты прописаны в концессионном соглашении. В его разработке, отмечают в мэрии, по поручению главы Нижневартовска Василия Тихонова, принимали участие представители общественности, депутаты думы города, сотрудники жилищно-коммунальной сферы.

Красиво выглядит в теории и на бумаге. В реальности же концессионер захотел рентабельности своих вложений. Но по решению Региональной службы по тарифам, в 2019 году в Югре плата за коммунальные услуги может быть увеличена не более чем на 4%. Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска выступил с инициативой повысить предельный тариф до 11%. Его поддержали в общественной палате города и гордуме, а также в правительстве региона. Но не жители Нижневартовска.

Кто против «коммунального рая»?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативная группа вартовчан объявила о подготовке к проведению референдума по вопросам передачи коммунальных муниципальных предприятий города в концессию, а также превышения предельного индекса коммунальных тарифов с июля 2019 года до 11%.

Пакет документов для регистрации инициативной группы был сдан в избирательную комиссию Нижневартовска 9 апреля. Его вернули для работы над ошибками 23 апреля. Заявка будет подаваться снова, сообщают инициаторы плебисцита. Если документация будет соответствовать законодательным требованиям, далее она направится в гордуму.

Решению о проведении референдума предшествовал митинг, состоявшийся 23 марта. Под резолюцией протеста подписались 4,8 тысяч жителей города. Аналогичный текст резолюции, размещённый в интернете в виде петиции, подписали на сегодняшний день более 70 тысяч человек.

«С нами эти вопросы не обсуждались, решения по ним представителями власти и бизнеса принимались кулуарно, без широкого публичного обсуждения», — пишут вартовчане в резолюции.

Подробности: В Югре инициировали референдум против передачи в концессию объектов ЖКХ

Чем недовольны протестующие, в чём причина атаки на капитал, заявил в общих чертах политолог, ранее возглавлявший отделение ЛДПР в Нижневартовске, ныне житель Тюмени, Александр Лобов. У него свой взгляд на происходящее в столице Самотлора.

«Около трёх лет назад в Нижневартовске пошли разговоры о передаче в концессию МУП «Теплоснабжение» и МУП «Горводоканал». Администрация региона и города, предполагаю, в сговоре с будущим концессионером, на протяжении этих лет необоснованно и планомерно повышали тарифы на тепло и воду, а платежи с населения аккумулировали в принадлежащих администрации Нижневартовска управляющих компаниях № 1 и 2, которые в свою очередь, пеняя на неплатежи горожан, рассчитывались с МУП «Теплоснабжение» и МУП «Горводоканал» не в полном объёме, доведя эти предприятия за три года до такого состояния, при котором по закону они могут быть переданы в концессию частному бизнесу», — поясняет Александр Лобов.

Самым болезненным моментом является повышение тарифов, которое в общей сложности может вылиться в суммы на тысячи рублей выше нынешних платежей за квартиру, сообщают вартовчане в чате «Нижневартовск против концессии».

«Руководство Нижневартовска объяснило это повышение не иначе, как невыгодность концессионеру принимать в концессию эти МУПы. Особенно нравится аргумент в пользу концессии, что довели до ручки городских ресурсников неплатежи населения. Почему-то городские власти уверены, что с увеличением стоимости ресурса население станет сознательнее и повысит платёжную дисциплину, а не наоборот — совсем перестанет платить за коммуналку», — отметил Александр Лобов.

По мнению Александра Лобова, если бы МУП «Теплоснабжение» получило бы с управляющих компаний № 1 и 2 долги за 2017 год в общей сумме более 700 млн рублей, то предприятие могло бы выровнять положение. Директор «Теплоснабжения» даже обращался в суд. Но уже вскоре иски из суда были отозваны, а директор МУПа был главой города уволен, сообщил политолог. Та же участь, но чуть ранее, настигла и директора департамента ЖКХ города Сергея Афанасьева, который резко выступал против передачи коммунальных предприятий Нижневартовска частнику, сказал Александр Лобов.

«Профит, на мой взгляд, для будущего концессионера очевиден — кратно завышенные тарифы за тепло и воду для населения, взыскание огромных долгов с управляющих компаний Нижневартовска или их банкротство с ведома администрации города, и прибыльная коммунальная сфера Нижневартовска в полном подчинении. Отсюда можно предположить, что жители Нижневартовска из своих кошельков уже проинвестировали (за будущего концессионера) коммунальную сферу Нижневартовска. Ему останется только получать сверхприбыли», — считает Александр Лобов.

Сомневается в целесообразности передачи в концессию коммунальных МУПов на условиях превышения установленной тарифной планки и депутат гордумы Нижневартовска, вице-президент по правовым вопросам, ООО «Корпорация «Славтэк Менеджмент» Владимир Крепких.

«Действительно, большинством голосов депутаты гордумы проголосовали за предложение повысить предельную планку тарифов. Всех коллег убедили, кроме меня. Я голосовал против. И этот вопрос, скорее, к Региональной службе по тарифам, которая допускает возможность более чем двукратного повышения предельного порога», — ответил Владимир Крепких на вопрос, почему он сочувствует фронде.

«Руки прочь от сгнившей коммуналки»

Насколько весома фронда, какова её способность повернуть концессионный процесс вспять или что-нибудь изменить, об этом мы поговорили с членом Российской ассоциации политических консультантов Андреем Бондаревым, который находится в гуще событий, так как является жителем столицы Самотлора. По мнению политтехнолога, вартовский кейс весьма непрост: в нём тесно сплелись факты, домыслы, мифы и эмоции.

«На мой взгляд, ситуация в коммунальной сфере города гораздо сложней, чем пытаются ее представить организаторы протестных акций. Но зато саму суть их поведения можно выразить всего парой ёмких слов — политическая спекуляция. Все те, кого оппозиционные лидеры сделали объектом массовой критики, не только этого не заслуживают, но напротив — являются теми, кто пытается изменить ситуацию в ЖКХ, а также имеют достаточно понимания что и как делать, чтобы выдернуть городскую коммуналку из трясины проблем, в которой она медленно тонет. Увы, в России такое не редкость: если появился человек, готовый свернуть горы и изменить загнившую систему, то за ним обязательно выстроятся другие, готовые свернуть ему шею…», — считает Андрей Бондарев.

В то время, когда политологи рассуждают о низком качестве, инфантилизме российской провинциальной оппозиции с её оголтелой демагогией с уклоном в бытовые подробности, в Нижневартовске ровно наоборот — развитые общественные институты и весьма сильные отделения КПРФ и ЛДПР, работающие с местной повесткой и проблемами «на земле» по-взрослому. И превышение предельного тарифа — это хороший повод, чтобы разбередить даже самую стойкую к информационным войнам душу. Причём вартовчане, как показывает многолетняя политическая практика, не способны молча переживать. Конечно, при этом размывается планка конкретных ориентиров концессии: тотальный контроль за «дорожной картой» действий концессионера, уменьшение энергозатрат и ежегодное снижение тарифа.

«Собрались «мужики» и стали строчить челобитные с просьбой ничего не делать. «Руки прочь от сгнившей коммуналки». «Она хоть и дохлая, да все одна наша». Оппозиция счастлива — у нее есть долгоиграющая тема для митингов. Бюрократы в Ханты-Мансийске — тоже не особо в печали, баба с возу — кобыле легче. Если отменят концессию, им не придётся заморачиваться с проверкой финансовых моделей», — поясняет политтехнолог Бондарев.

Как отмечают эксперты, в массовом привлечении вартовчан к протесту и ежедневной истеризации процесса сложилось три фактора — экономический, социальный, политический — синергия которых имеет отрицательных эффект. Слишком коротким получился разбег от «перспективного проекта» до «ограбления народа». Дистанцию сокращают заинтересованные бизнес-структуры, а также противники курса губернатора Югры Натальи Комаровой, которая является известной противницей резких движений. Возможно, её дипломатичность (недаром ей прочат дипломатическую карьеру в случае ухода с поста «хозяйки Югры»), умение держать баланс между разными по своей природе и характеру элитами региона породили разговоры о её третьем губернаторском сроке. Главный козырь фронды: Комарова говорила, что Нижневартовску концессия не грозит. И вартовчане закономерно чувствуют себя обманутыми.

Легенды и мифы югорской концессии

Протестующие заявляют, что «концессия — это обман государства и населения, и всё это ведёт к существенному росту тарифа». По их мнению, только государство может инвестировать в систему ЖКХ, не поднимая стоимость услуг. Действительно, бюджетные вливания в местные коммунальные дыры для вартовчан не заметны. Но когда «всё вокруг колхозное и всё вокруг моё» и нет реальной хозяйской руки, возникают коррупционные риски, халатность и прочее. Вспомните про «обманываться рад» и «нас возвышающий обман».

«То, что концессий в Югре пока мало — чистая правда. Только причина не в том, что они не нужны, или что у нас супермудрое руководство, пекущееся о девственной неприкосновенности стратегических отраслей, а в том, что в округе слишком много «лишних» денег, которые можно было много лет подряд «вваливать» в ремонты коммуналки. Это же элементарно — заткнул свищ в трубе деньгами, и не надо ломать голову над расчётами эффективности, объясняться с населением. А самое главное — брать на себя ответственность за, возможно, непопулярные решения. Авось ещё несколько лет все будут думать, что в хозяйстве тишь да гладь», — поясняет Андрей Бондарев.

Вопреки утверждениям протестующих, именно в муниципальной системе ЖКХ Нижневартовска десятилетиями царила непрозрачность. Именно в условно подконтрольных городским властям четырёх управляющих компаниях города взметнулись ввысь тарифы на жилищные услуги в январе-феврале 2019 года, а вслед за ними недовольство жителей города.

«Средняя семья из 3−4 человек, проживающая в двухкомнатной квартире площадью 50−60 кв. м в доме относительно «старой» постройки, увидела повышение общих расходов на ЖКХ, в зависимости от типа дома (этажность, панельный или кирпичный и т. д.) на сумму от пятисот до полутора тысяч рублей! И это при том, что нам объяснили: тарифы в январе проиндексированы в соответствии с постановлением правительства ХМАО в связи с повышением НДС на 2%. В целом рост составил 1,7%», — поясняет Андрей Бондарев.

Если повышение тарифов на 2% вылилось в тысячу рублей, то в какую сумму выльется 11%? Люди подсчитали и вывели от четырёх тысяч за отопление рублей и выше — это мощный удар по семейным бюджетам вартовчан, особенно по семьям с ипотекой и другими кредитами. На самом деле, как поясняет директор департамента общественных связей администрации города Нижневартовска Светлана Селиванова, речь идёт о повышении тарифа примерно на 250 рублей.

«Говорить о суммах предметно пока рано. И 250 рублей — это приблизительная цифра, так как на данный момент Региональная служба по тарифам не утверждала для Нижневартовска суммы, как и концессионер не выбран, может, в результате конкурса не АО «Горэлектросети» станет победителем», — отметила Светлана Селиванова.

При этом вартовчане забывают или не задумываются о весомых суммах, которые они отдают по строкам «за содержание жилья» и «управление жилым фондом». И эти суммы устанавливают исключительно сами жильцы, голосуя на общем собрании собственников. Кстати, во второй половине 2018 года повсеместно прошли такие собрания и вартовчане сами приняли решения по увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Особо стоит учесть, что в муниципальных УК эти самые тарифы порой в 1,2 — 1,5 раз превышают аналогичные в домах под управлением частных управляющих организаций. Насколько эффективно муниципалы «осваивают» эти деньги — судите сами. Это к вопросу допуска частников в ЖКХ», — отмечает Андрей Бондарев.

Помимо этого, в некоторых «управляшках» создан так называемый «резервный фонд на текущий ремонт», тогда как средства на текущий ремонт уже заложены внутри тарифа на содержание жилья. Безусловно, деньги собственников жилья считаются целевыми, а средствами фонда можно распоряжаться по собственному усмотрению, и ими, как водится, покрываются кассовые разрывы УК и иные финансовые грешки. Но жильцы об этом не задумываются, уверенно голосуя за «резервный фонд».

Благодаря «резервному фонду», созданному по решению собственников, 36,65 рублей тарифа за содержания жилья плавно превращаются в 43,11 рублей с «квадрата». А вместе с управлением МКД и вывозом мусора услуги управляющей компании обходятся уже в 50,74 рубля. И это не самый высокий тариф. Есть дома, где эта цифра составляет более 58 рублей», — поясняет Андрей Бондарев.

Можно долго говорить о нелюбопытстве собственников жилья, которые бездумно голосуют за дополнительные начисления, потом обвиняют в дорогой коммуналке всех и вся подряд, кроме себя. Однако в городе до сих пор мало кто понимает смысл создания «Нижневартовского расчётно-информационного центра». Оппозиционеры называют его «прокладкой», дополнительным инструментом выуживания денег из их карманов. Между тем с появлением НРИЦ были сокращены бухгалтеры в жилищно-эксплуатационных участках, то есть оптимизировались расходы управляющих компаний. Мало того, сейчас НРИЦ напрямую рассчитываются с поставщиками ресурсов, тогда как ранее УК «придерживали» расчёты за свет, тепло и прочие коммунальные ресурсы. Таким образом, задолженность муниципальных управляющих компаний и потребителей за воду и тепло в 2018 году приблизилась к миллиардной отметке.

«Особо хочу отметить, что решительно не понимаю тех наших сограждан, кто заявляет: «Зачем забирают наши деньги по тарифу? Пусть берут в бюджете!» Дорогие земляки, а бюджет-то нашего любимого города Нижневартовска не из наших ли с вами налогов формируется? Когда в нём что-то убудет — деньги пойдут на очередной полумиллиардный ремонт дырявого теплопровода — мы не увидим новый садик или школу, не наведём порядок в парке Победы, город откажется от субсидий на питание школьников или не сможет обновить автобусный парк… Вариантов много», — поясняет свою приверженность концессионному варианту модернизации коммунального хозяйства Андрей Бондарев.

При этом можно было бы опереться на опыт города Когалыма, где впервые в Югре применили концессионную модель в оптимизации работы сферы ЖКХ в 2009 году. Недавно, 1 марта 2019 года, были опубликованы итоги десятилетней реализации концессионного проекта в коммунальной сфере ЖКХ этого города. Концессионер на год раньше в полном объеме выполнил мероприятия инвестиционной программы, рассчитанной на 2009−2020 годы. Объем инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей. Были заменены инженерные коммуникации, что позволило в десятки раз снизить аварийность в сетях, автоматизировано производство, введены энергоэффективные технологии и многое другое. Теперь та же компания «КонцессКом» реализует концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности города Лангепаса. Однако о народных волнениях против концессии в этих городах и речи нет.

И что интересно, во втором полугодии придётся платить больше предельно установленных 4% в пяти городах Югры. В Покачах рост платы за услуги ЖКХ составит 7,5%, в Лангепасе — 9%, в Нижневартовске — 11%, в Мегионе — 14,8%, в Игриме — 18,3%. Но информационные снаряды из Нижневартовска долетели уже до Радужного. Сургут называется, как возможная точка кипения народного гнева.

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Андрей Бондарев, как политтехнолог, заметил, что пробуждение активности людей не нижневартовская аномалия, а общероссийский тренд. Опыт регионов показывает: если не начать с разговаривать с народом, то проблемы от этого не исчезнут. Людям всё меньше интересны политические партии. Самая близкая для них — партия двора и подъезда. Они хотят нулевой дистанции с чиновниками, уважительного к себе отношения и реальных результатов вместо слов и обещаний.

«Почему политические партии, а не муниципальные структуры приглашают юристов, чтобы расшифровывать людям их платёжки? Почему в мессенджерах с населением общается ЛДПР, а не «Единая Россия» — партия, чей лидер возглавляет правительство, принявшее все те постановления, которые регулируют сферу ЖКХ? Когда общественная дискуссия в Нижневартовске обострилась, куда делись партийные проекты ЕР «Управдом» и «Школа грамотного потребителя»? Почему на острие гражданского диалога мы не видим представителей «команды Югры» — окружных и городских чиновников и депутатов? Может, не надо ждать отмашки сверху, пора начинать разговаривать с людьми не только на «своих» площадках?», — задаётся вопросами Андрей Бондарев.

Директор департамента общественных связей администрации города Нижневартовска Светлана Селиванова сообщила, что в Нижневартовске прошли несколько телепередач с объяснениями необходимости концессии в местной сфере ЖКХ, глава города Василий Тихонов встречался с общественниками и представителями партий, отвечал на интересующие их вопросы. Готовится круглый стол на данную тему сразу после выхода Тихонова из отпуска.

О необходимости плотной информационной подготовки населения страны к концессии в сфере ЖКХ говорит и руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

«Отсутствие публичного диалога в отношении перехода на новый механизм работы в сфере ЖКХ, безусловно, порождает недовольство и недоверие у всех сторон. Важно, чтобы и власть, и инвесторы научились рассказывать о концессии доступным и понятным языком, широко и открыто обсуждали риски и выгоды каждого конкретного проекта. Такая практика позволит избежать манипуляций со стороны тех, кто на самом деле использует сферу ЖКХ как поле для преследования своих собственных целей, далеких от коммунальных проблем», — считает эксперт.

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Алексей Макрушин приводит пример Тюменской области, где взяли себе за правило проводить открытые публичные обсуждения концессионных проектов, на которых может высказаться любой желающий. В Тюмени такие слушания были проведены как в отношении «Водоканала», проект модернизации которого предусматривает более 20 млрд рублей инвестиций, так и в отношении переработки твёрдых коммунальных отходов.

«Это сложные, и не всегда приятные обсуждения, но они необходимы, чтобы заручиться поддержкой потребителей, в интересах которых и реализуются такие проекты», — подытожил руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда».