Ханты-Мансийск, , 20:34 — REGNUM В Югре в 2019 году в сфере водоснабжения и водоотведения органами прокуратуры выявлено 82 нарушения закона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве региона.

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По результатам проверок в суды заявлено семь исков, два ответственных лица привлечены к административной ответственности.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды в Югре традиционно являются несоответствие подземных источников санитарным нормам, недостаточное количество водоочистных сооружений и высокий износ водопроводных сетей. А также сброс в водоёмы плохо очищенных сточных вод после канализационных очистных сооружений.

Кроме того, вскрыты факты ненадлежащего содержания и ремонта объектов водоподготовки. Не решена проблема бесхозных объектов водоснабжения, сообщают в прокуратуре ХМАО.

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