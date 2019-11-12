Ханты-Мансийск, , 17:54 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова готова пойти на третий срок. Об этом она заявила на пресс-конференции 12 ноября.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции 12 ноября 2019 года Департамент общественных и внешних связей Югры

«Останусь. С каким чувством? С рабочим. Работать же приглашают», — ответила глава Югры на вопрос о том, как она поступит, если ей предложат баллотироваться на третий срок.

Напомним, выборы главы округа пройдут в 2020 году. Наталья Комарова стала губернатором Югры 1 марта 2010 года по указу президента России Дмитрия Медведева. Далее изменилась норма избрания глав регионов — назначение прямым президентским указом было отменено. И в 2015 году президент России Владимир Путин рекомендовал Наталью Комарову на пост губернатора Югры, с ним согласилась дума ХМАО. Поэтому де-юре она находится на посту главы ХМАО первый период и срок её полномочий следует отсчитывать от 13 сентября 2015 года.

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