Москва, 18 декабря, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Нет сомнений в том, кто был исполнителем и заказчиком теракта, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом 18 декабря в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она выразила уверенность, что следствие установит все детали преступления против генерал-лейтенанта.

«Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, а кто был заказчиком», — отметила дипломат.

Захарова также раскритиковала реакцию ООН на теракт и назвала её «свидетельством продажности» со стороны всемирной организации.

Ранее в ООН прокомментировали гибель Кириллова, призвав «все стороны» проявить сдержанность, но не осуждая напрямую теракт.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 17 декабря заявил, что США не содействовали деятельности, в результате которой погиб начальник войск РХБЗ. Захарова назвала комментарии американских властей о непричастности к убийству генерала смехотворными, так как США создали и спонсируют киевский режим. Доказательство налицо — Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершённого киевским режимом теракта или спланированного убийства, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв заложенной в электросамокате бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ). Задержаны двое подозреваемых в причастности к убийству генерала, они дали признательные показания.

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что заказчики теракта против Кириллова сами подтвердили свою причастность к его убийству. Он уточнил, что речь идёт о военно-политическом руководстве Украины.

Кириллов знал, что на него ведётся охота, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Журналист Пётр Акопов в своей статье для ИА Регнум отметил, что убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны.