Москва, 17 декабря, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Комментарии американских властей о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, так как США создали и спонсируют киевский режим. Такое мнение высказала «РИА Новости» 17 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заявление представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что США не имеют отношения к теракту в Москве.

РИА Новости/Максим Блинов

«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, даёт деньги и бесконтрольно поставляет оружие. Доказательство налицо — Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершённого киевским режимом теракта или спланированного убийства», — резюмировала Мария Захарова.

При этом в ООН прокомментировали гибель Кириллова, призвав «все стороны» проявить сдержанность, не осуждая напрямую теракт.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению Захаровой, убийство Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова стало итогом одобрения Западом преступлений Киева.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В причастности к убийству следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Заказчики убийства, военно-политическое руководство Украины, должны быть уничтожены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.