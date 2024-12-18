Москва, 18 декабря, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Мужчины были задержаны накануне. В рамках уголовного дела продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

«Подозреваемые уже дали показания и рассказали следователям об организаторах убийства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Смертельные ранения получил и его помощник. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Уголовное дело, возбуждённое по статьям об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов, передано в центральный аппарат СК России.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российские следователи подозревают украинские спецслужбы в причастности к убийству Кириллова. Парламентарий напомнил, что накануне Служба безопасности Украины (СБУ) для усиления пропагандистского эффекта предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ.