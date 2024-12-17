Лондон, 17 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

Максим Блинов/РИА Новости

«СБУ убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе спецоперации в Москве», — указано в публикации.

В агентстве уточнили, что, согласно данным источника, в Киеве считали генерала военным преступником и законной мишенью.

Как передавало ИА Регнум, рано утром у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. В результате подрыва взрывного устройства погибли Игорь Кириллов и его помощник. По данным правоохранительных органов, бомба была заложена в электросамокате, оставленном возле дома. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал погибшего генерала Кириллова настоящим патриотом России и подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины ждёт неминуемое возмездие. Медведев также отметил, что попытки запугать народ РФ и остановить продвижение ВС России в зоне спецоперации обречены на провал.