Москва, 17 декабря, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Следственная группа 17 декабря приступила к работе на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, где погибли два человека. Подробности сообщили в столичном СК.

Известия/Павел Волков

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.

Как сообщало ИА Регнум, по словам жильцов, они слышали взрыв. Затем люди увидели машину и около неё двоих мужчин без сознания.

Утром 25 ноября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Жуковском прогремел взрыв. После этого загорелись две квартиры — на 12-м и 13-м этажах. Инцидент произошёл на улице Осипенко.