Москва, 17 декабря, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Следствие подозревает спецслужбы Украины в причастности к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игоря Кириллова. Об этом заявил 17 декабря первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Вадим Савицкий/ТАСС

Он отметил, что убийство генерал-лейтенанта Кириллова могло быть спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Кроме того, СБУ накануне взрыва предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ для усиления пропагандистского эффекта, рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря СБУ за день до гибели генерал-лейтенанта в результате взрыва в Москве сообщила об уголовном разбирательстве в отношении него. В украинском ведомстве утверждают, что Кириллов якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против ВСУ.

Кроме того, следствие приступило к расследованию дела по статьям об убийстве и теракте после гибели Кириллова. Руководителю ведомства Александру Бастрыкину доложили об обстоятельствах инцидента и мерах.

Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва Кириллов и его помощник получили смертельные ранения.

Генерал Кириллов неоднократно выступал с заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. Так, в январе 2024 года Кириллов заявил в ходе брифинга, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования.

В декабре 2023 года Кириллов информировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Документы, подтверждающие это, Россия получила в ходе проведения спецоперации.