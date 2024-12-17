Москва, 17 декабря, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Заказчики теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова сами подтвердили свою причастность к его убийству. Об этом заявил 17 декабря заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Несмотря на то, что расследование только началось, наши враги уже поспешили опубликовать информацию о своей причастности», — сказал он во время совещания по оборонным государственным контрактам.

Зампред СБ уточнил, что речь идёт о военно-политическом руководстве Украины. Он призвал сделать всё, чтобы уничтожить заказчиков нападения.

Медведев также подчеркнул, что Кириллов был предан своему долгу и присяге. По словам заместителя председателя СБ, генерала знали как хорошего профессионала и порядочного человека.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев отметил, что теракт против Кириллова является агонией бандеровского режима на Украине. Он уточнил, что Киев такими акциями стремится оправдаться перед Западом за катастрофическое положение ВСУ на фронте.

Теракт против Кириллова был совершён рано утром 17 декабря. Генерал и его помощник погибли в результате взрыва, прогремевшего, когда они вышли из подъезда ЖК «Среда». Взрывное устройство было заложена в электросамокате, оставленном возле дома.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник написал, что доказательства, приводимые Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими для тех, кто совершил этот теракт. Генерал-лейтенант был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний.