Вашингтон, 17 декабря, 2024, 22:26 — ИА Регнум. В ООН прокомментировали гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и призвали «все стороны» проявить сдержанность, не осуждая напрямую теракт. С соответствующим заявлением 17 декабря выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Цитата из видео. Министерство обороны России Игорь Кириллов

«Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привёл к гибели двух российских военных. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости», — ответил он журналистам на брифинге.

Заявления с осуждением теракта от представителя генсека ООН не прозвучало.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

Генерал Кириллов неоднократно выступал с заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. В декабре 2023 года он информировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Документы, подтверждающие это, Россия получила в ходе проведения спецоперации. В январе 2024 года Кириллов заявил в ходе брифинга, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования.