Кострома, 17 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Погибший в результате теракта в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов знал о том, что на него ведётся охота. Об этом 17 декабря сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

РИА Новости/Максим Блинов

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Ситников не сомневается, что это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины.

«Было чёткое понимание, что подготовленные им боевые кадры офицеров и то боевое направление, которое ведут войска, ― это тяжёлая огнемётная система, не остались без внимания и злобы наших противников», ― подчеркнул губернатор.

Ситников также уверен в том, что будут приняты все меры, чтобы раскрыть это преступление. Он выразил соболезнования родным и близким Кириллова и подчеркнул, что генерал-лейтенант был его близким другом.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия. В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал теракт против Кириллова агонией бандеровского режима. Он добавил, что Киев такими атаками пытается оправдаться перед Западом за катастрофическое положение на фронте. Он также добавил, что попытки запугать народ России терактами обречены, а высшее военно-политическое руководство Украины ждёт неминуемое возмездие.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник написал, что доказательства, приводимые Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими для тех, кто совершил этот теракт. Генерал-лейтенант был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Игорь Кириллов внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов. По её словам, он работал бесстрашно, не прятался за спинами, шёл за Родину и за правду.