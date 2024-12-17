Москва, 17 декабря, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате подрыва взрывного устройства, заложенного в самокат. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Антон Новодережкин/ТАСС Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Неизвестные заложили бомбу в самокат, который оставили возле подъезда жилого дома.

«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», — приводит слова Петренко пресс-служба ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935863" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства преступления. Уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих возбудил столичный главк СК РФ, указано в сообщении.

Ранее источник ИА Регнум сообщил о взрыве на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания. Позже появились сообщения, что один из погибших — начальник войск РХБЗ.

В декабре 2023 года Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.