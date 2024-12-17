Москва, 17 декабря, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Личный водитель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является единственным выжившим в результате совершённого теракта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Взрыв, в результате которого погибли генерал и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на юго-востоке Москвы.

Авторы публикации уточняют, что водитель Кириллова в момент активации взрывного устройства находился за рулём служебного автомобиля Camry. Отмечается, что оно сработало, когда генерал и помощник вышли из подъезда.

Водитель получил контузию. Кроме того, осколки выбитого стекла посекли ему лицо и руки. Пострадавший находится в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что взрывное устройство, которое использовалось для убийства Кириллова, было заложено в электросамокат, припаркованный возле дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьями 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Террористический акт», «Нзаконный оборот оружия и боеприпасов»).

Расследованием убийства Кириллова займётся главное следственное управление (ГСУ) СК России. В ведомстве пояснили, что это связано со сложностью преступления и необходимостью проведения специальных исследований.

В причастности к убийству следствие подозревает украинские спецслужбы. Накануне теракта Служба безопасности Украины сообщила об уголовном разбирательстве в отношении Кириллова.