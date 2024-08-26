Москва, 26 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова могут склонить к сотрудничеству западные спецслужбы. Такое мнение 25 августа корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв, комментируя задержание Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже 24 августа.

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Ордер на задержание выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Сооснователя Telegram поместили под стражу. Ему могут предъявить обвинения по ряду преступлений, в том числе терроризму и незаконному обороту наркотиков.

«Евросоюз и Франция, в частности, находится в состоянии конфликта с Россией. Дуров имеет ключи от Telegram, в котором общаются российские военные. Естественно, что страны НАТО, включая Францию, хотели бы получить эти ключи. В меньшей степени речь идёт о блокировке нежелательного контента, который даёт альтернативную точку зрения для жителей Европы. Несмотря на то что Telegram не очень популярен в Европе, он имеет определённую аудиторию», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Дуров является гражданином России и Франции, но спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в России мессенджера.

Для Дурова важно понимать, что нельзя просто делать бизнес и эпатировать всех сразу. Он начинал эпатировать в России, затем переехал на Запад и продолжал там. В результате он оказался чужим среди чужих, он не стал своим ни в одной стране. Просто делать бизнес в полувоенное время нельзя, и он это не учёл, подчеркнул политолог.

По его мнению, людей такого уровня в Евросоюзе, включая Францию, будут принуждать к сотрудничеству. Уехать из России, выражая несогласие с её властью, там недостаточно. В нынешние времена нужно вести себя там, как экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) и предприниматель Евгений Чичваркин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), пояснил эксперт.

«Дуров не потерял связи с Родиной, не занимался прямой антироссийской деятельностью и за это пострадал. То, что прощалось ему до 2022 года, теперь не прощается. Западные спецслужбы могут склонить Дурова к сотрудничеству, даже если для этого потребуется применить пытки. Они потребуют от него информацию, и он её предоставит. На Западе с ним не будут церемониться, сколько бы паспортов у него ни было. Для французов он, с одной стороны, русский, с другой — свой гражданин, с которым нужно разговаривать как с недостаточно лояльным», — объяснил Трухачёв.

Он добавил, что в России на государственном уровне должны разрабатываться свои мессенджеры. В стране нужно запускать свои средства и слезать с технологической иглы Запада, так как это оборачивается подобными проблемами. Во время конфликта на Украине высветилась острая необходимость в технологической независимости и невозможности пользоваться соцсетями, ключи от которых находятся на Западе, уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, парижский суд 26 августа продлил срок содержания под стражей Дурова, он проведёт под арестом ещё 48 часов. Таким образом, срок содержания под стражей увеличился до 96 часов. За оставшееся время Дурову должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

Вместе с тем в ряде случаев, предполагающих расследование особо тяжких преступлений, во Франции возможно продление ареста до 144 часов. Кроме того, полиция имеет право удерживать Дурова ещё до 20 часов дополнительно, если его будет необходимо доставить в суд.

Адвокат предпринимателя Александр Добровинский 25 августа предположил, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, поскольку у французских властей не было решения суда. Он также выразил мнение, что власти Франции заманили Дурова и теперь пробуют брать на испуг.

Прокуратура Парижа объявила, что 26 августа сделает официальное заявление по делу об аресте сооснователя Telegram.

Команда Telegram 25 августа заявила, что обвинения против компании Telegram и её сооснователя Дурова в «злоупотреблениях» на платформе являются абсурдом. Было отмечено, что Дурову нечего скрывать и он часто бывает в Европе. В заявлении также подчёркивается, что мессенджер используется миллиардом людей по всему миру в качестве источника важной информации и как средство общения.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 25 августа заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.

Американский журналист Такер Карлсон 25 августа назвал задержание Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 25 августа заявил, что Дуров просчитался, уехав из России, чтобы стать «человеком мира». Медведев отметил, что Дуров просчитался, поскольку для всех врагов России он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Дурову надо наконец понять, что Отечество, как и времена, не выбирают, заключил зампредседателя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа заявила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Посольство РФ в Париже сразу же приступило к работе, чтобы прояснить ситуацию вокруг задержания Дурова. Дипведомство потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 августа заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется основатель Telegram. На данный момент неправильно делать какие-то заявления по данной ситуации, заявил он. Песков добавил, что президент России Владимир Путин не проводил встречу с Дуровым в ходе визита в Баку в августе 2024 года.

В Москве у французского посольства устроили акцию в поддержку Павла Дурова. В знак солидарности жители столицы принесли бумажные самолётики. Именно белый бумажный самолётик на синем фоне является логотипом Telegram.