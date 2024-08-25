Москва, 25 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова могут выпустить через двое суток. Такое мнение выразил российский адвокат Александр Добровинский.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», — написал Добровинский в Telegram-канале.

По его словам, у властей Франции был бы шанс держать Дурова под стражей в течение долгого времени, если бы у них было решение суда, а Telegram бы на него не реагировал. Но пока у них лишь подозрения, отметил адвокат.

Добровинский выразил уверенность, что французские власти заманили Дурова и теперь пробуют действовать на испуг.

«И ещё: если Дуров не сдастся и не пойдёт на сотрудничество с правоохранителями Пятой республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По информации газеты Le Parisien, выданный французскими властями ордер на арест Дурова активировали только при прибытии бизнесмена во Францию.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.

Американский журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.