Адвокат заявил, что Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток
Адвокат Добровинский: Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток
Москва, 25 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова могут выпустить через двое суток. Такое мнение выразил российский адвокат Александр Добровинский.
«Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», — написал Добровинский в Telegram-канале.
По его словам, у властей Франции был бы шанс держать Дурова под стражей в течение долгого времени, если бы у них было решение суда, а Telegram бы на него не реагировал. Но пока у них лишь подозрения, отметил адвокат.
Добровинский выразил уверенность, что французские власти заманили Дурова и теперь пробуют действовать на испуг.
«И ещё: если Дуров не сдастся и не пойдёт на сотрудничество с правоохранителями Пятой республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес», — заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
По информации газеты Le Parisien, выданный французскими властями ордер на арест Дурова активировали только при прибытии бизнесмена во Францию.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.
Американский журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.