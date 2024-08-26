Москва, 26 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не проводил встречу с основателем Telegram Павлом Дуровым в ходе визита в Баку в августе 2024 года, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Pavel Durov/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Основатель Telegram был задержан в Париже 24 августа. Визит Путина в Баку состоялся 18–19 августа. Ряд СМИ сообщал, что Дуров, находившийся в тот же период в Азербайджане, просил Путина о встрече. У Пескова спросили, имела ли место такая встреча.

«Нет», — ответил пресс-секретарь президента.

Также 26 августа, отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что в Кремле пока не знают, в чём конкретно власти Франции обвиняют Дурова, а потому не считают правильным делать какие бы то ни было заявления.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. По данным СМИ, ожидается, что ему предъявят ряд обвинений, связанных с работой Telegram и отказом сотрудничать с французскими властями. Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 25 августа агентство AFP сообщило, что парижский суд продлил срок содержания Дурова под стражей до 96 часов. За оставшееся время ему должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.

Арест Дурова, основателя Telegram, которым пользуются почти миллиард человек во всём мире, вновь поднял вопрос о методах получения различными государствами контроля над медиаплатформами, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Велесов.