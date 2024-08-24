Париж, 25 августа, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Французские следователи поместили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражу. Об этом в субботу, 24 августа, сообщил телеканал TF1.

TechCrunch Павел Дуров

Источник, близкий к следствию, сообщил телеканалу, что основатель Telegram якобы допустил на платформе бесчисленное количество правонарушений и преступлений.

Уточняется, что зашифрованные сообщения стали одной из основных претензий властей стран Евросоюза к Telegram.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Павла Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже стало известно вечером 24 августа. Утверждается, что соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования.