Вена, 25 августа, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен Михаил Ульянов

«Западная свобода СМИ во всей её красе… Мы наблюдаем очень тревожные тоталитарные тенденции в странах, которые раньше называли себя демократическими», — написал он на своей странице в социальной сети X.

По словам Ульянова, последние события также показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал арест основателя Telegram во Франции предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно в субботу вечером, 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Французские следовали поместили Дурова под стражу. Сообщалось, что в воскресенье ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, размещение неправомерного контента. Франция считает Дурова причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что посольство РФ в Париже приступило к работе по прояснению ситуации вокруг ареста Павла Дурова, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена.