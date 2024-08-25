Москва, 25 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Москве неравнодушные граждане устроили акцию у французского посольства в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного и арестованного во Франции. Об этом 25 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

К зданию дипмиссии, расположенному на улице Большая Якиманка, 45, горожане в знак солидарности принесли бумажные самолётики. Именно белый бумажный самолётик на синем фоне является логотипом Telegram.

«Логотип Telegram в виде бумажного самолётика символизирует свободу. Для нас свобода выбора и переносимость данных ― главные ценности», ― ранее пояснил Дуров в своём Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911273" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Акция с самолётиками в поддержку Дурова

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа и поместили под стражу. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности мессенджера и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По данным газеты Le Parisien, ордер на розыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, активировался только после того, как предприниматель прибыл во Францию.

Посольство России в Париже сразу же приступило к работе по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова. В пресс-службе МИД России заявили, что представители задержанного не обращались к российским дипломатам. Дипведомство потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав задержанного.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов сообщил, что Дурова арестовали во Франции по запросу США.

Адвокат основателя мессенджера Александр Добровинский считает, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, потому что у властей Франции нет решения суда, а только подозрения. По его словам, сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним.

Отец Дурова рассказал, что только недавно случайно узнал о задержании своего сына во Франции.