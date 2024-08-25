Париж, 26 августа, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Парижский суд продлил срок содержания под стражей сооснователя Telegram Павла Дурова, он проведёт под арестом ещё 48 часов. Об этом сообщило 25 августа агентство France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Таким образом, срок содержания под стражей увеличился до 96 часов. За оставшееся время Дурову должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

Вместе с тем в ряде случаев, предполагающих расследование особо тяжких преступлений, во Франции возможно продление ареста до 144 часов. Кроме того, полиция имеет право удерживать Дурова ещё до 20 часов дополнительно, если его будет необходимо доставить в суд.

Как сообщало ИА Регнум, Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже вечером 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Французские следователи поместили сооснователя Telegram под стражу. Ему могут предъявить обвинения по ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.

Адвокат предпринимателя Александр Добровинский предполагал, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, поскольку у французских властей не было решения суда. Он также выразил мнение, что власти Франции заманили Дурова и теперь пробуют брать на испуг.

Прокуратура Парижа объявила, что 26 августа сделает официальное заявление по делу об аресте сооснователя Telegram.