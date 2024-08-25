Париж, 25 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила 25 августа пресс-служба диппредставительства.

Соцсети Павел Дуров

«Незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту прав и предоставить консульский доступ», — прокомментировало посольство.

В загранучреждении добавили, что по состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу. Российское посольство находится в контакте с адвокатом Дурова.

Как сообщало ИА Регнум, Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Следовали поместили Дурова под стражу. Сообщалось, что в воскресенье, 25 августа, ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, размещение неправомерного контента. По этим статьям Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний Spacex и Tesla Илон Маск назвал задержание Дурова «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США, ограничивающей американский Конгресс в принятии законопроектов, которые посягают в том числе на свободу слова и прессы. В свою очередь американский журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 25 августа заявил, что Дуров просчитался, так как для всех на Западе он русский и потому непредсказуемый и опасный.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры.

Согласно данным из открытых источников, Павел Дуров получил французское гражданство в 2021 году.