Вашингтон, 25 августа, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Задержание и последующий арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для владельцев всех платформ, отказывающихся замалчивать правду, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Павел Дуров сегодня вечером сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств», — написал журналист на своей странице в социальной сети X.

Также Такер Карлсон прикрепил видеозапись интервью с основателем Telegram, которое было записано в апреле. В рамках беседы Дуров заявил, что американские спецслужбы проявляли особое внимание к мессенджеру и даже пытались завербовать одного из сотрудников, чтобы получить доступ к системам и базам данных.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Павла Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже стало известно в субботу вечером, 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Французские следовали поместили Дурова под стражу. По информации телеканала TF1, в воскресенье ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, размещение неправомерного контента. Франция считает Дурова причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.