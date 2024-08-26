Москва, 26 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется основатель Telegram Павел Дуров. На данный момент неправильно делать какие-то заявления по данной ситуации, заявил 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Pavel Durov/Instagram.com (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Павел Дуров

«Мы пока не знаем, в чём конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счёт», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что для отдельных заявлений необходимо дождаться прояснения ситуации с Дуровым.

«Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. По данным СМИ, ожидается, что Дурову предъявят ряд обвинений, связанных с работой Telegram и с тем, что он отказывался сотрудничать с французскими властями.

Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 25 августа агентство AFP сообщило, что парижский суд продлил срок содержания Дурова под стражей до 96 часов. За оставшееся время ему должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.

Также сообщалось, что родственники Юлии Вавиловой, сопровождавшей Дурова в Париже, потеряли с ней связь после задержания бизнесмена.