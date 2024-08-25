Париж, 25 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Официальное заявление по делу об аресте основателя Telegram Павла Дурова будет сделано 26 августа. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Telegram/TuckerCarlsonNetwork

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра (26 августа. — Прим. ред.)», — процитировал ТАСС ведомство.

Так в прокуратуре прокомментировали просьбу журналистов озвучить причины задержания Дурова и его статус в рамках дела.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Следователи поместили Дурова под стражу. Ему планируют предъявить обвинения по ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.

МИД заявил, что Россия направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю мессенджера. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, проблема в том, что у Дурова есть французское гражданство, которое власти страны расценивают как основное.

Адвокат основателя мессенджера Александр Добровинский полагает, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, потому что у французских властей нет решения суда.

Американский журналист Такер Карлсон назвал арест основателя мессенджера предупреждением тем платформам, на которых отказываются цензурировать правду по требованию спецслужб.