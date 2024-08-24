Москва, 25 августа, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Посольство России в Париже сразу же приступило к работе по прояснению ситуации вокруг задержания сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

В внешнеполитическом ведомстве уточнили, что представители задержанного не обращались к российским дипломатам, но те сами решили предпринять необходимые меры.

«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту в пригороде Парижа, куда он прибыл на своём самолёте. Его поместили под стражу.

Журналисты утверждают, что предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы. Дурова заподозрили в соучастии в бесчисленном количестве правонарушений и преступлений, связанных с деятельностью Telegram. Претензии к бизнесмену состоят в том, что сообщения в мессенджере шифровались, а сам он не сотрудничал с властями Франции.

В TF1 добавили, что на суде Дурову, вероятно, предъявят несколько обвинений, связанных в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также с мошенничеством, отмыванием денег и размещением запрещённого контента.