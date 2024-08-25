Москва, 25 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Россия направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции. Об этом 25 августа в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press/Pavel Durov/Instagram.com

«Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», ― сказала дипломат.

По её словам, проблема в том, что у Дурова есть французское гражданство, которое власти Франции расценивают как основное.

«Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны», ― отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Он активировался только после того, как предприниматель прибыл во Францию.

Следовали поместили Дурова под стражу. Ему планируют предъявить обвинения по ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.

Российский сенатор Андрей Климов сообщил, что Дурова арестовали во Франции по запросу США.

Посольство России в Париже сразу же приступило к работе по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова. В пресс-службе МИД России заявили, что представители задержанного не обращались к российским дипломатам. Дипведомство потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав задержанного.

МИД России будет следить за реакцией международных организаций в связи с арестом Дурова и учтёт их. Захарова напомнила, что в других случаях в отношении России международные организации применяли весь комплекс политического, информационного и психологического давления.

Адвокат основателя мессенджера Александр Добровинский полагает, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, потому что у французских властей нет решения суда.