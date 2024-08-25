Москва, 25 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Ранее задержанный и арестованный во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров является русским, а потому непредсказуемым и опасным для врагов России. Об этом 25 августа написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Global look Press/Pavel Durov/Instagram.com Павел Дуров

Как отметил в своём Telegram-канале политик, ранее он спрашивал Дурова, почему тот не хочет сотрудничать с правоохранителями по тяжким преступлениям, на что предприниматель ответил, что это его принципиальная позиция. В ответ Медведев предрёк ему серьёзные проблемы в любой стране.

Зампред Совбеза напомнил, что затем основатель Telegram счёл, что самые большие проблемы у него в России, и покинул её, получив гражданство и вид на жительство в других странах, чтобы стать гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины.

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не [владелец соцсети Х Илон] Маск и не [основатель владеющей соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ Марк] Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа и после этого отправили под арест. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом.

По информации газеты Le Parisien, Париж выдал ордер на розыск предпринимателя в рамках предварительного расследования и он активировался только после того, как Дуров прибыл во Францию. По данным СМИ, Дурову могут предъявить несколько касающихся Telegram обвинений, в том числе связанных с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Маск 25 августа назвал арест сооснователя Telegram «убедительной рекламой» первой поправки к американской конституции, ограничивающей Конгресс США в принятии законопроектов, которые посягают в том числе на свободу слова и прессы. Он также поддержал призывы освободить Дурова.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков позднее в этот же день заявил, что основатель мессенджера Telegram стал жертвой либеральной диктатуры, пытающейся подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике. По его мнению, в будущем с такими же проблемами может столкнуться Маск.