Растущее число выявленных случаев коронавируса в России вынуждает руководство регионов заниматься срочным решением проблем, связанных с образованием — несмотря на заверения о том, что школы не планируют уходить на дистанционный формат. О том, как образовательная сфера готовится к возможному увеличению масштабов пандемии и последующей самоизоляции, рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Первый удар принимает Москва

Лидером по числу выявленных случаев коронавируса остаётся Москва. Это и не удивительно: столица, крупная агломерация, всё завязано на город. Однако и Москва же приняла на себя новый ключевой удар по числу выявленных случаев коронавируса. По словам властей города, это связано сразу с несколькими факторами: увеличением масштабов тестирования на коронавирус, возврата рабочих и учебных коллективов из отпусков и каникул, а также высокой загруженностью в транспорте.

Вопреки фейковым заявлениям в соцсетях, школы не ушли на дистанционный формат обучения с 21 сентября. Однако в конце первого месяца нового учебного года в столице начал фиксироваться рост числа выявленных случаев коронавируса, на что незамедлительно прореагировал мэр Москвы Сергей Собянин: он распорядился продлить школьные каникулы ещё на неделю. Таким образом, школьники будут отдыхать целых 14 дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин

По регионам ли шапка?

Что касается других регионов России, то федеральные власти отдали им на откуп решение о возможном переходе на «дистанционку»: таким образом, руководство каждого региона решит соответствующий вопрос самостоятельно, опираясь на эпидемиологические данные.

При этом замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибанов выразил надежду на то, что рост числа выявленных случаев коронавируса всё же остановится за время каникул, и детям не придётся вновь возвращаться к сценарию весны 2020 года.

Характерно, что Московская область приняла решение о каникулах для детей с оглядкой на старшего «московского» брата: половине школ также разрешили уйти на каникулы на 14 дней, а директорам другой половины школ предоставили право принять самостоятельное решение на этот счёт.

Vk.com/coronavirus_mo С 5 октября школы, которые учатся по модульной системе уходят на плановые каникулы

Путаница сверху

В этом контексте интересен комментарий первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко, сделанный ещё 29 сентября 2020 года. По его словам, «полностью на дистанционное [обучение] перейти в школе невозможно».

При этом Глушко отметил, что задача ведомства в случае перехода на «дистант» — обеспечение всей необходимой техникой как учителей, так и учеников. Глушко подчеркнул, что техника будет сдана в аренду ученикам на время «дистанционки».

В свою очередь, замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк 4 октября в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что «сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <…> находятся на карантине». Он также отметил, что около 50% школ и классов «закрыты на карантин по ОРВИ».

Duma.gov.ru Виктор Басюк

Новые технологии — старые проблемы?

А что же школы? Готовы ли они к возможному переходу на «дистант»?

Как рассказали ИА REGNUM источники сразу в нескольких школах, в 2020 году было решено отказаться от платформы Zoom — по всей видимости, в силу ограничений на проведение урока в 40 минут, а также по причине массовых утечек данных, связанных с этой платформой и её пользователями.

В новом учебном году было принято решение перейти на платформу Teams, которую разработала компания Microsoft. При этом в некоторых школах даже обещали провести ликбез по работе с данным приложением.

В свою очередь, перед новым учебным годом был переработан и функционал сервиса электронного журнала — он же электронный дневник для школьников. Обновили и механизм действия сервиса МЭШ — видимо, с оглядкой на огрехи, выявленные весной 2020 года во время «дистанта» в условиях самоизоляции.

Учителей просят сидеть дома

На фоне успокоительных речей региональных властей несколько контрастно выглядит сообщение о переводе учителей на дистанционный режим работы. Источник ИА REGNUM одной из школ на юго-востоке Москвы сообщил, что всех педагогов начали переводить на удалённый режим работы в период школьных каникул — то есть на две недели. Учителя школьного комплекса уже подписали соответствующие бумаги, в которых педагоги обязуются выполнять необходимые рабочие функции из дома и постоянно находиться на связи в рабочее время.

При этом источник в другой московской школе — на востоке столицы — не подтвердил эту информацию: по его словам, в общеобразовательном учреждении такой информации не было, но при этом учителям разослали перечень заболеваний и состояний, требующих соблюдения режима самоизоляции. Таким образом, педагог в случае наличия одной из болезней может написать заявление на перевод на самоизоляцию. В перечень вошли заболевания иммунодефицита, беременность и послеродовой период, сахарный диабет, ожирение с индексом выше 40 кг/кв. м, астма, быстропрогрессирующий гломерулонефрит, ревматоидный артрит, стенокардия, онкологические заболевания, наличие трансплантированных органов и тканей и другие.

Ну что же ты, студент…

Не минула чаша «дистанционки» и студенческое сообщество. Так, в начале октября СМИ сообщили сразу о нескольких вузах, которые переходят на дистанционный режим обучения.

В частности, сообщалось о подобном переводе студентов Российского экономического университета им. Плеханова, а также обучающихся МАРХИ и РНИМУ им. Пирогова.

При этом ректор ГИТИСа Григорий Заславский ещё 24 сентября заявил о просьбе для преподавателей вуза «постепенно переходить в онлайн» в связи с ростом уровня заболеваемости из-за сниженного иммунитета у студентов.

Отдых без оглядки на «корону»

Интересно, что сразу после появления информации о двухнедельных каникулах туроператоры сообщили о практически полном бронировании мест на туристические направления — в частности, в Турцию.

Специалисты объяснили это тем, что родители школьников, узнав о 14-дневном отдыхе детей, взяли отпуск и забронировали билеты на море. О том, что в других странах наблюдается аналогичный рост числа выявленных случаев коронавируса, любители курортов, похоже, напрочь забыли.

Момент истины

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что столица подошла к критическому моменту числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, и в случае ухудшения ситуации властям города придётся вводить новые ограничения.

Аналогичного мнения придерживаются и федеральные власти. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в случае несоблюдения санитарных требований жителями страны придётся вернуться к ограничениям образца весны 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ему не хотелось бы возврата к прежним мерам. В этой связи глава государства призвал глав регионов находиться на контакте с местными жителями и терпеливо объяснять им необходимость соблюдения санитарных мер.

А пока школьники с радостью восприняли очередной «длинный отдых» от учёбы, а их родители направляются в аэропорты, страна с замиранием сердца следит за растущими коронавирусными цифрами.