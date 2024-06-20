Ханой, 21 июня, 2024, 02:16 — ИА Регнум. По завершении государственного визита во Вьетнам президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о хамстве западных стран, возможном изменении ядерной доктрины, ситуации на Украине, а также договоре о стратегическом партнёрстве с КНДР.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

О давлении и хамстве США

Давление со стороны Вашингтона и других западных стран на кого-то действует, на кого-то не очень, но в любом случае то хамство, с которым власти США это делают, далеко не всегда идёт им на пользу, сказал российский лидер. По словам Путина, такого поведения Вашингтону никто не простит.

О возможных изменениях в ядерной доктрине России

России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар, заявил Владимир Путин в Ханое. При этом Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

«Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы за этим внимательно наблюдаем и в случае роста каких-то угроз будем соответствующим образом и адекватно на это реагировать», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что для России стратегическое поражение будет означать прекращение государственности, а значит, бояться нечего и надо идти до конца. Вооружённые силы РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации, добавил Путин.

Об Украине

В ходе беседы с журналистами в Ханое Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но этого не хочет киевский режим, поскольку не желает проводить выборы. Достигнутые с Украиной договорённости в Стамбуле в 2022 году были приемлемы для Киева. Россия готова к переговорам с украинской стороной на базе минских и стамбульских соглашений, заверил Путин. Также он исключил вывод войск с Украины в качестве условия начала переговоров.

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого (начала переговоров. — Прим. ред.) никогда и не случится», — сказал Путин.

Россия не просит ничьей помощи в проведении спецоперации, сказал также президент.

«Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Донецкой и Луганской Народных Республик — до того, как они вошли в состав Российской Федерации», — напомнил Путин.

Заключённый с КНДР оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту, подчеркнул российский лидер. По его словам, использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине нет никакой необходимости.

Путин назвал ожидаемой реакцию западных стран на мирные инициативы России по конфликту на Украине, однако их позиция может измениться исходя из положения дел «на земле». По мнению президента, нигилизм в отношении мирных предложений России не будет длиться вечно.

Запад повесит на главу киевского режима Владимира Зеленского все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. Затем его поменяют, произойдёт это в первой половине 2025 года, предположил Владимир Путин.

У России нет цели подходить к Харькову. Запад при этом подталкивает киевский режим любой ценой выдавить ВС РФ из Харьковской области. Украине дорого обойдутся такие попытки, заверил российский президент.

Договор о стратегическом партнёрстве с КНДР

Путин заверил, что в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР нет почти ничего нового в сравнении с документом, который был подписан в 1961 году. Новый документ подписывался в связи с тем, что старый вариант прекратил существование. Кроме того, у КНДР есть подобные соглашения и с другими странами, добавил российский лидер. Он не исключил поставки высокоточного российского оружия КНДР. Западу придётся думать, где в конечном итоге окажется это оружие. Сотрудничество с Пхеньяном будет сдерживающим фактором, отметил Путин.

Также президент России заверил, что Сеулу нет нужды беспокоиться из-за договора с КНДР, если не планируются агрессивные действия в отношении Северной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя.

Президент России назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром республики Фам Минь Чинем.