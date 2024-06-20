Ханой, 20 июня, 2024, 19:39 — ИА Регнум. У России нет цели подходить к Харькову, заявил 20 июня президент Владимир Путин.

РИА Новости

«Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», — сказал Путин в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам.

Глава государства также отметил, что Запад подталкивает киевский режим любой ценой выдавить ВС РФ из Харьковской области, и подчеркнул, что Украине дорого обойдутся такие попытки.

«На самом деле, вот эта команда «любой ценой» — я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чём говорю, — если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая глава государства отметил, что Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине. Он подчеркнул, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.

17 мая Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.