Ханой, 20 июня, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Хамство Соединённых Штатов Америки идёт им в стратегическом плане только во вред, такого поведения никто Вашингтону не простит, заявил 20 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Владимир Смирнов/РИА Новости Владимир Путин

«Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, то да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идёт им на пользу», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News назвал Владимира Путина «диктатором», который «беспокоит его на протяжении 40 лет». При этом президент США не стал пояснять, при каких обстоятельствах якобы произошло его знакомство с Путиным в 1984 году.

В конце марта Байден сравнил Путина с «мясником», когда говорил о необходимости привлечь дополнительные средства и обеспечить помощь Украине. До этого глава Белого дома называл президента России «убийцей», «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто как обзывается, тот сам так называется».

Попытки Байдена оскорбить Путина говорят о панике Вашингтона на фоне ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке, отмечали ранее журналисты немецкого издания Junge Welt.