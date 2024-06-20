Ханой, 20 июня, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Если Украина связывает начало переговоров с Россией с выводом российских войск с территории вернувшихся в состав РФ территорий, то этого никогда не случится, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого (начала переговоров — Прим. ред.) никогда и не случится», — сказал он.

Президент напомнил, что достигнутые договорённости с Украиной в Стамбуле в 2022 году были приемлемы для Киева, и подчеркнул, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе минских и стамбульских соглашений. Глава государства также подчеркнул, что ему неизвестно о каких-то сигналах о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Путин, комментируя перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что киевский режим не имеет легитимности. Он отметил, что вести диалог с Киевом получится, только если предварительно «разгромить» его, потому что иначе нынешнее руководство Украины не станет выполнять никакие договорённости. Путин добавил, что киевский режим регулярно говорит одно, а поступает по-другому.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё, но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.