Ханой, 20 июня, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР нет почти ничего нового в сравнении с документом, который был подписан в 1961 году, заявил 20 июня президент Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

В нынешних геополитических условиях договор кажется «острым», но в действительности таковым не является, сказал Путин в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам.

«Этот договор — это не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре — там всё то же самое было, здесь нет никакой новизны», — сказал глава государства.

У КНДР есть подобные соглашения и с другими странами, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе.

Лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Избитый штамп, что визит Владимира Путина в Северную Корею оказался историческим, сейчас более чем уместен, причём историческим он является для всего Восточно-Азиатского региона, отметил ранее в своей публикации обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.