Ханой, 20 июня, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию западных стран на мирные инициативы России по конфликту на Украине.

Максим Гучек/РИА Новости

По словам президента, реакция Запада была ожидаема на первом этапе, однако их позиция можем измениться исходя из положения дел «на земле».

«Думаю, что некоторые здравомыслящие политики задумаются о том, являются ли сделанные мной предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон и всей Европы, если она действительно хочет завершение конфликта», — добавил Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Вместе с тем он выразил уверенность, что нигилизм в отношении мирных предложений Росси не будет длиться вечно.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить переговоры по урегулированию конфликта. В числе условий для их начала глава государства назвал полный вывод ВСУ из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, и отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент также назвал условием переговоров отмену антироссийских санкций Запада. При этом он указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта международными договорами, где пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Путин также указал на необходимость Киеву и Западу признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

20 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что лидеры западных стран не связывались с Москвой по мирным предложениям Путина.

Как указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Западу стоило бы последовать мирному предложению России по урегулированию украинского конфликта, пока не поздно. Он подчеркнул, что российское предложение направлено на реальное завершение конфликта, а не на его заморозку. Это позволит постепенно восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой.